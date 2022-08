São esperados 10 mil adeptos em Barcelos

A estreia europeia do Gil Vicente em casa está naturalmente a provocar grande entusiasmo em Barcelos, notando-se esse interesse na autêntica corrida às bilheteiras. Os responsáveis gilistas só hoje terão um número mais concreto, mas a expectativa é de lotação esgotada, sendo que o Estádio Cidade de Barcelos, com capacidade para 12 mil pessoas, só pode receber cerca de 10 mil espectadores, em função das limitações de segurança impostas pela UEFA.O clube procura corresponder a este entusiasmo, tratando-se de um momento histórico e está a oferecer um bilhete a cada sócio com lugar anual para esta época, sendo que a venda dos equipamentos oficiais também disparou nos últimos dias.À margem de tudo o que envolve o primeiro jogo internacional do Gil Vicente em casa, a equipa de Ivo Vieira continua a preparação do desafio e apenas com dois lesionados: Murilo e Lucas Barros. Ontem só houve tempo para recuperar do esforço do jogo com o P. Ferreira e hoje o treinador promove a antevisão do jogo, a partir das 12.30.O Riga treina em Barcelos a partir das 20 horas.