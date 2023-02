Secretário de Estado da Juventude e do Desporto visitou instalações do Gil Vicente

João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, visitou, na tarde desta terça-feira, as instalações do Gil Vicente. O governante deu assim continuidade ao trabalho de aproximação aos clubes da 1ª e 2ª Liga que tem vindo a desenvolver nas últimas semanas."O Gil Vicente FC fez-se representar pelo Presidente Francisco Dias da Silva e membros da sua direção, sendo o propósito maior deste encontro o de trocar impressões e debater o estado atual do futebol português. O clube expôs a João Paulo Correia os projetos para o futuro, recapitulando o que já foi feito até aos dias de hoje", explicou o Gil Vicente na publicação que fez nas redes sociais.