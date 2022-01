Segurança defensiva na base do sucesso do Gil Vicente

O Gil Vicente tem sido a grande surpresa da presente temporada, ou não estivesse a equipa comandada por Ricardo Soares no 5º lugar da tabela classificativa. De Samuel Lino a Fran Navarro, são vários os destaques dos galos, mas a verdade é que o desempenho defensivo da equipa também tem de ser tido em conta na explicação do sucesso que os minhotos estão a ter.Frente ao Portiomense, a formação barcelense voltou a não sofrer golos, elevando assim para oito o número de jogos em que manteve a sua baliza incólume (seis no campeonato, um na Taça da Liga e um na Taça de Portugal). Atendendo ao facto de a equipa ter disputado 23 jogos até ao momento em 2021/22, o Gil Vicente conseguiu ficar com a sua baliza a zeros em cerca de 35 por centos das partidas que disputou. Para um clube que, por norma, não luta por mais do que a permanência, este dado acaba por ser decisivo.O próximo jogo dos minhotos é frente ao Benfica, sendo este um grande teste à boa campanha que a equipa está a fazer.