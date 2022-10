Taça marcante para dupla

O jogo diante do Serpa, a contar para a Taça de Portugal, foi palco de duas estreias no Gil Vicente. Né Lopes, de 22 anos, alinhou ao lado de Rúben Fernandes no eixo defensivo e somou os primeiros minutos. Por outro lado, o japonês Mizuki Arai, emprestado pelo Tokyo Verdy, estreou-se a marcar com a camisola dos galos.: P.M.