Tiago e Nélson Lenho presentes em ação de formação sobre o dirigismo no mundo do futebol

Depois do término da Liga Bwin, Tiago e Nélson Lenho, diretores desportivos do Gil Vicente e do Boavista, respetivamente, foram convidados pela Associação de Futebol de Viana do Castelo para um ação de formação organizada na noite desta segunda-feira. Os irmãos tiveram assim a oportunidade de partilhar a sua experiência, numa palestra com o tema "O Dirigente Desportivo".Para além de ser licenciado em Engenharia do Ambiente, Tiago Lenho é pós-graduado em Gestão e Organização de Futebol Profissional e conta com vários cursos tirados ao abrigo dos programas da FPF. Por seu lado, Nélson Lenho é licenciado em Gestão e Organização de Futebol Profissional e tem uma pós-graduação/formação avançada internacional - Direcção Técnica em Futebol.O evento conta com a moderação de Pedro Bezerra, diretor da Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.