Tiago Lenho: «AZ Alkmaar? Também nos interessa enquanto país poder retirá-los da Europa»

A tarefa não se avizinha fácil, mas o Gil Vicente não vira as costas à luta na eliminatória frente ao AZ Alkmaar. Os galos assumem que não partem como favoritos para este duplo confronto, mas vão agarrar-se à ambição de seguir em frente e ser a primeira equipa a chegar à fase de grupos.À partida para a Holanda, Tiago Lenho, diretor-desportivo dos gilistas, foi o porta-voz da vontade dos galos em fazer história."O AZ Alkmaar é uma equipa com bastante história nas competições europeias, com poderio diferente do nosso. É uma equipa que parte como favorita, mas ninguém nos retira a ambição de tentar fazer o melho possível e tentar chegar à fase de grupos. Esse não é o principal objetivo do clube, mas, já que estamos aqui, vamos lutar pelas nossas possibilidades.""Equipa de qualidade, extremamente competitiva, com um andamento forte, quer a nível interno, quer a nível europeu. Esperamos que não seja um jogo fácil, mas que consigamos trazer um resultado positivo que nos permita discutir a passagem na 2ª mão em casa, perante os nossos adeptos.""Não houve muito tempo entre o último jogo do campeonato e o dia de hoje. Serviu para recuperar. E nesta fase tem servido apenas para recuperar. Não tem havido espaço para trabalhar como a equipa técnica pretendia. Mas estão motivados, até pelo que a competição diz para nós e para eles. É um desafio novo e estão motivados para trazer um resultado positivo.""Não sentimos isso, até porque, quer internamente, quer pelo lado histórico, a responsabilidade não é nossa. O AZ Alkmaar tem uma responsabilidade diferente da nossa, até pela história e pelas suas intenções na prova. Vamos tentar ser a primeira equipa portuguesa na fase de grupos. Defrontamos curiosamente um adversário que, em termos de país, também nos interessa retirá-los das competições europeias para que a nossa liga e os nossos clubes possam ultrapassar a Holanda no ranking. Estamos numa luta e interessa a toda a gente que o Gil Vicente possa passar. Vamos tentar deixar as pessoas orgulhosas da nossa prestação.""O Adrián Marín vem acrescentar valor à equipa. É reconhecido o valor pela época que fez no Famalicão. Chega com ambição de nos ajudar e é assim que olhamos para ele. Relativamente ao mercado, fecha a 1 de setembro, podem acontecer entradas, saídas. Estamos focados no dia a dia e preparados para, caso haja saídas, colmatar.""Não é fácil. Na época passada tivemos um nível bastante alto. Fizemos um trabalho que acreditamos que serviu para colmatar saídas importantes. Vamos ver no que resulta, mas estamos expectantes de que temos um grupo que vai corresponder ás expectativas."