Tiago Lenho: «Contas fechadas frente ao Tondela? Tudo faremos para que assim seja»

A precisar de dois pontos para manter o 5.º lugar sem depender dos resultados do V. Guimarães, mais próximo perseguidor, o Gil Vicente recebe o Tondela neste domingo. Em declarações à SportTV, Tiago Lenho, diretor desportivo dos galos, realçou o desejo da equipa em garantir já a qualificação para as provas europeias da próxima temporada, algo que seria inédito para o clube."Contas fechadas frente ao Tondela? Tudo faremos para que assim seja. Entrámos sempre em campo com o objetivo de conquistar os três pontos e sabemos que, conseguindo-o, alcançamos um feito histórico para o clube. Estamos muito cientes de onde estamos e sabemos que não era este o nosso objetivo, mas as coisas foram acontecendo fruto do trabalho de todos", começou por referir.O dirigente explicou ainda quais as razões do sucesso do conjunto barcelense na presente temporada: "Não há um segredo em si, há um conjunto de fatores que fazem com que as coisas estejam a correr bem e estejam muito bem alinhadas. Isso permite que o Gil Vicente esteja a fazer a época que está a fazer. Costumo falar muito da parte humana que temos no clube- estrutura, plantel, equipa técnica e staff de trabalho- e penso que a união entre todos é fundamental. Temos todos o mesmo objetivo e trabalhamos nesse sentido. Os gilistas e os barcelenses mostraram muita resiliência e ajudaram bastante o clube [desde o caso Mateus]. Mais do que ninguém, a população de Barcelos merecem que o Gil Vicente, nestas duas jornadas que faltam, possa conseguir um feito histórico para o clube e para a cidade".Assumindo que o facto de o clube não fazer estágios antes dos jogos tem a ver com o nível de responsabilidade que o plantel apresenta, Tiago Lenho deixou muitos elogios ao treinador Ricardo Soares. "O papel do mister Ricardo Soares é fundamental, é ele que trabalha a equipa e é ele que tem transcendido muitos jogadores para outros patamares. Assume um papel fundamental na nossa estrutura e este é o ano em que está a cimentar mais as suas ideias, talvez tenha sido também o ano em que lhe deram mais tempo para cimentar as suas ideias. Acredito que, continuando o seu trajeto de forma natural, pode fazer uma carreira de muito bom nível porque as qualidades estão lá", salientou.O diretor desportivo concluiu enfatizando as qualidades de Fran Navarro, melhor marcador da equipa com 16 golos. "Ele decidiu sair do Valencia para apostar na sua carreira e viu em Barcelos e no futebol português uma oportunidade para apostar em si. Está a fazer um excelente trabalho, mantém uma humildade muito grande e isso vai levá-lo a patamares superiores. Infelizmente para o Gil Vicente e para o futebol português, não será um jogador que fique por cá muitos anos".