Tiago Lenho despede-se do Gil Vicente: «Saio orgulhoso por tudo aquilo que conquistámos»

Depois de Ivo Vieira ter aproveitado a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting para deixar uma palavra de agradecido a Tiago Lenho, o até aqui diretor desportivo do Gil Vicente, que vai rumar ao Marítimo, fez uma publicação de despedida ao Gil Vicente nas redes sociais."Fim de ciclo. Momento de agradecer, reconhecer e mostrar a minha gratidão ao Gil Vicente Futebol Clube e a todos aqueles, sem exceção, com quem nesta casa me cruzei ao longo dos últimos 4 anos.Saio orgulhoso por tudo aquilo que juntos conquistámos, escrevendo a mais bela página da historia do clube, e consciente que dei o melhor de mim, em cada momento, em prol do sucesso do Gil Vicente FC, desde o Campeonato de Portugal à Conference League.Cresci muito, aprendi muito e conheci pessoas fantásticas que muito me ajudaram e que levo para a vida.Aos sócios, adeptos, simpatizantes e a todos os elementos da Nação barcelense, o meu muito obrigado pelo carinho que sempre recebi e continuo a receber, mas essencialmente pelo apoio constante à equipa. São a força maior do clube.Ao Gil Vicente, as maiores felicidades para o futuro. Foi um prazer. Obrigado", podia ler-se.Tiago Lenho chegou ao Gil Vicente em 2018, ainda com o clube no Campeonato de Portugal, e foi um dos grandes responsáveis pela caminhada dos galos até às competições europeias.