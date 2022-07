Tiago Lenho encara Conference League com "ambição" mesmo tendo o campeonato como principal objetivo

O sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Conference League ditou que o Gil Vicente defrontará o vencedor do embate entre o Ruzomberok, da Eslováquia, e o Riga FC, da Letónia. Em declarações a, Tiago Lenho, diretor desportivo dos galos, encarou a eliminatória com cautela, ainda que tenha apresentado um discurso ambicioso."Só vamos conhecer o nosso adversário depois do jogo entre o Ruzomberok e o Riga FC, mas são duas equipas que nos merecem o máximo de respeito. Seja qual for o nosso adversário, temos de encarar os jogos com seriedade e responsabilidade de forma a podermos seguir em frente na competição. Não vale falar de favoritismo neste momento, até porque estamos numa fase muito precoce da época, tal como o Ruzomberok- o Riga FC já está em competição há algum tempo, é diferente. Os planteis ainda podem mudar e o que faz sentido é olharmos para o nosso trabalho e encararmos os dois jogos desta eliminatória com seriedade para a podermos passar. O objetivo principal do Gil Vicente é o campeonato, mas ninguém nos retira a ambição de ir o mais longe possível nas outras provas", referiu o dirigente.Assumindo que o apoio do público na 2ª mão pode ser importante, mas que a equipa tem de jogar com a mesma vontade tanto no Cidade de Barcelos como fora, o dirigente analisou ainda as mudanças que o clube teve, a começar pelo treinador (Ivo Vieira substituiu Ricardo Soares): "As mudanças são fruto do sucesso da época passada. Quando assim é, temos de encarar isso como algo normal e positivo. Temos de nos focar no nosso trabalho do dia-a-dia e ter a maior crença possível nos que estão a trabalhar connosco. Nestes 15 dias já conseguimos perceber que estamos perante um grupo muito coeso, forte e que vai dignificar as cores do Gil Vicente".Os jogos do Gil Vicente na Conference League estão agendados para 4 e 11 de agosto. A 1ª mão será fora e a 2ª no Minho.