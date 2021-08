Tiago Lenho: «Fizemos um trabalho intenso para montarmos um plantel competitivo»

O Gil Vicente apresenta-se como a equipa da Liga Bwin que tem mais reforços para 2021/22. Apesar disso, Tiago Lenho, diretor desportivo dos galos, mostra total confiança nos jogadores que o clube tem à disposição.





"Tentámos suprir as saídas dos jogadores que não conseguimos que permanecessem, muito porque houve ofertas de mercados que dão condições que o Gil Vicente não consegue igualar. Fizemos um trabalho de análise de jogadores muito intenso de forma a colmatarmos essas saídas da melhor forma e montarmos um plantel competitivo para a 1ª Liga", vincou, acrescentando ainda que o facto de o Gil Vicente só ter conseguido a permanência a duas jornadas do fim atrasou um pouco de negociação com alguns jogadores que saíramDando ênfase à mescla que existe entre jogadores com experiência no futebol português e jovens que chegam do estrangeiro, o dirigente comentou ainda o facto de o clube estar a oferecer contratos mais longos aos jogadores que chegam: "É um sinal da estabilidade que o Gil Vicente pretende ter. O risco ainda existe, mas a confiança no projeto estável que estamos a desenvolver vai crescendo com o passar dos anos. No primeiro ano optámos por fazer contratos de curta duração, mas agora estamos a precavermos um pouco mais para o futuro".Tiago Lenho finalizou explicando o motivo pelo qual a equipa sub-23 não avança já em 2021/22. "Continua a ser um objetivo porque acreditamos que pode trazer valor ao clube. Tivemos o processo em andamento, mas decidimos não avançar e adiar o projeto por mais uma época. Isso tem a ver com as condições físicas que o clube tem e com a pandemia que continuamos a atravessar", vincou.