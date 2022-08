Tiago Lenho: «Orgulho com audácia»

A estreia do Gil Vicente nas competições europeias acontece hoje, na Letónia, frente ao Riga, em jogo a contar para a 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Conference League. Marco histórico para o emblema minhoto que o diretor desportivo Tiago Lenho pretende consumar com "orgulho e audácia".

"A expetativa é que toda a comunidade barcelense possa desfrutar deste momento, mas, ambiciosos como somos, também temos o objetivo de tentar superar este desafio", afirmou ontem o dirigente minhoto, momentos antes de embarcar no voo charter que transportou do Porto até Riga os 55 elementos que compõem a comitiva gilista: "É um contexto desportivo novo para quase todos os jogadores e estrutura, mas também acreditamos no trabalho desenvolvido todos os dias no sentido de seguir em frente na prova".

Bagagem forrada com índices de confiança elevados para um evento que será apadrinhado por várias figuras ilustres do universo gilista, dado que os ex-presidentes Francisco Magalhães, António Magalhães, Afonso Costa e António Fiúsa corresponderam ao convite formulado pelo Gil Vicente e seguiram viagem juntamente com o plantel na companhia do presidente Francisco Dias da Silva e do edil Mário Constantino.

"Este é um sonho antigo para todos os barcelenses e vou bastante otimista, até porque espero entrar nas competições europeias com o pé direito", confidenciou António Fiúsa, convicto na disponibilidade da formação agora orientada por Ivo vieira: "Houve algumas alterações no grupo, mas a equipa tem dado boas indicações e nós queremos mais, pelo que acredito que vamos passar esta eliminatória."