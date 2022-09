Tomás Araújo coloca mira em altos voos

Depois de um início de campeonato difícil, o Gil Vicente começa a estabilizar e somou quatro dos últimos seis pontos. Um sinal de evolução que Tomás Araújo acredita que, aliado ao trabalho que tem vindo a ser feito, ajudará a equipa a atingir altos voos.

“Temos plantel para ficar numa grande posição. Para isso, é preciso trabalho e com o que temos vindo a fazer acho que vamos fazer um bom campeonato”, disse o defesa cedido pelo Benfica, aos meios do clube, elencando os capítulos em que a equipa evoluiu: “Temos vindo a praticar bom futebol, a criar mais oportunidades. Agora com a paragem as oportunidades vão continuar a surgir. A ideia está lá, é só continuar a trabalhar.”

O jogo que se segue é de alto nível, com o Sporting, mas Tomás Araújo não se atemoriza. “O grau de motivação é o mesmo. Temos trabalhado bem, estamos confiantes e acreditamos que vamos fazer um bom jogo”, frisou.

Empréstimo tem sido benéfico

Com dois meses da temporada já cumpridos, Tomás Araújo não podia estar mais satisfeito com a escolha que fez em rumar a Barcelos, cedido pelo Benfica. “Quando cheguei ao Gil Vicente, tinha o objetivo de começar a jogar, de acumular minutos e estou na equipa ideal. Estamos a praticar um bom futebol. Os resultados não têm sido os melhores, mas estou contente com a escolha”, referiu o defesa-central, de 20 anos.