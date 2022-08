Tomás Araújo em estreia absoluta

Reforço para esta época, por empréstimo do Benfica, o central Tomás Araújo foi uma das surpresas no onze de Ivo Vieira em Alkmaar. Naquela que foi a sua estreia absoluta ao serviço do Gil Vicente, o defesa, de 20 anos, rubricou uma boa exibição, mas acabou por acusar o desgaste físico, tendo sido substituído, com cãibras, à passagem dos 78’, por Lucas Cunha, habitual titular.

Em sentido inverso, Adrián Marín, a mais recente contratação dos gilistas, que figurou pela primeira vez na lista de convocados, acabou por não sair do banco e terá de esperar mais alguns dias até poder estrear-se com a camisola da formação de Barcelos. Curiosamente, o lateral-direito poderá fazer o primeiro jogo no novo clube precisamente contra a sua antiga equipa, o Famalicão.