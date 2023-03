Tomás Araújo: «Foi uma vitória justa»

Tomás Araújo assinou uma boa atuação, coroada com o segundo golo do Gil Vicente. Para o jovem central, "o sucesso individual tem significado, sim, mas só com sucesso coletivo, como hoje aconteceu", considerando que o resultado correspondeu às expectativas: "Trabalhámos muito durante a semana e isso foi recompensado nos 90 minutos." O jogador emprestado pelo Benfica revelou ainda que se sente bem, "com a confiança do treinador, dos colegas e dos adeptos". Apesar da boa réplica do Marítimo, "foi uma vitória justa" dos galos.

Para Pablo Moreno, a derrota "sabe a pouco" atendendo ao que o Marítimo fez, sustentando que os insulares chegaram "muitas vezes a zonas de finalização mas a bola não entrou". "Agradeço a presença dos nossos adeptos, não tivemos sorte. Tudo faremos para ficar na Liga", disse a terminar.