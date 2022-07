Tomás Araújo: «O Gil Vicente é quase o clube da casa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apresentado como reforço do Gil Vicente nesta quarta-feira, Tomás Araújo explicou, em declarações aos meios do clube, o que o levou a aceitar a proposta dos galos, a quem foi cedido pelo Benfica.

“Este é um desafio aliciante, desde que me disseram que o Gil Vicente era uma oportunidade em Portugal eu quis ouvir mais sobre o projeto. Informei-me sobre o clube e, juntamente com os meus empresários, sentimos que era a melhor opção. O clube fez uma grande época no ano passado e isso traz-nos uma ‘pressãozinha’ para esta temporada. Queremos dar continuidade ao que foi feito”, referiu, explicando depois a importância deste passo na sua carreira: “Este vai ser um ano de evolução num clube de 1ª Liga, algo muito importante. O Gil Vicente tem vindo a jogar um bom futebol e isso é importante para mim também. O Gil Vicente tem feito um trajeto muito interesse desde que voltou à 1ª Liga e agora disputar um competição internacional”.

O jogador, de 20 anos, concluiu revelando que tem uma relação especial com o Gil Vicente. “Muita da minha família é daqui de perto, portanto o Gil Vicente é quase o clube da casa. Estou muito feliz por estar aqui e poder, finalmente, representar este clube”, rematou.