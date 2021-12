Trabalho de Tiago Lenho no Gil Vicente é destacado em Itália

Na véspera de o Gil Vicente defrontar o Sporting, em jogo da Liga Bwin, é da equipa de Barcelos que se fala em Itália e, mais concretamente, do seu diretor-desportivo, Tiago Lenho.Atualmente com 33 anos e depois de uma carreira de futebolista em que nunca atingiu o primeiro escalão, o antigo médio sobressai agora nas funções de dirigente e até foi esse o motivo que levou o portal transalpino 'Calciomercato' a escrever sobre ele, num artigo intitulado: "Tiago Lenho, o empresário que mais surpreende em Portugal. As grandes contratações e o segredo do seu Gil Vicente".Ora, de acordo com aquele publicação, Tiago Lenho está ativo "20 horas por dia sem parar" e os seus melhores negócios são, posteriormente, assinalados: "Tiago Lenho contratou o guarda-redes Stanislav Kritciuk como jogador livre e, apenas dois meses depois, o jogador foi vendido ao Zenit por 2 milhões de euros. Isso acaba aqui? Não, pelo contrário. Para o ataque encontrou Fran Navarro , de 23 anos, do Valência, numa operação a custo quase nulo por aquele que, hoje, é o terceiro melhor marcador do campeonato português com 9 golos, atrás de Darwin Nuñez e Luis Díaz, na liderança com 11 golos cada". Nesta contabilidade, refira-se, faltou o nome de Ricardo Horta, também ele com 9 golos apontados."Esta é a estratégia desportiva de Tiago Lenho: acreditar em talentos, encontrar oportunidades e criar valor", pode ainda ler-se num artigo que fica assim concluído: "E, para Tiago Lenho, este é apenas o início da sua caminhada".