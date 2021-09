Está encontrada a solução que faltava para a baliza do Gil Vicente, clube que viu Kritciuk ser transferido para o Zenit e não conseguiu preencher a vaga antes do fecho do mercado. A solução foi adquirir um guarda-redes livre: Ziga Frelih.





O esloveno, de 23 anos, era o titular do Olimpija Ljubljana na última época, de onde saiu no fim da campanha, e assina até 2024 com o emblema gilista. Frelih já passou pelo NK Bravo, Domzale, Krsko e ainda pelos croatas do Inter Zapresic.