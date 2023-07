Vinícius Dias e a mudança para o Gil Vicente: «É uma grande oportunidade»

Apresentado este sábado como reforço do Gil Vicente , o guarda-redes Vinícius Dias não escondeu o entusiasmo com a mudança para Portugal e para o futebol europeu."É uma oportunidade muito boa. O Gil Vicente é um clube tradicional de Portugal e as expectativas são as melhores possíveis. Quero trabalhar da melhor maneira para conquistar grandes coisas", disse o brasileiro, de 26 anos, nas primeiras declarações aos meios do clube, antes de acrescentar: "Vou dar tudo para ajudar o clube a alcançar os objetivos."Já familiarizado com a realidade que vai encontrar em Barcelos, o guardião mostra-se pronto para aumentar a competitividade do plantel no seu posto. "Já conhecia o Gabriel Pereira, que jogou comigo, e todas as referências que recebi foram muito boas. Passei a acompanhar o clube desde o primeiro contacto, é uma grande montra, um grande campeonato e uma grande oportunidade. O Andrew foi o que mais acompanhei, é um grande guarda-redes e o clube está bem servido. Serei mais um para ajudar e estou ansioso por começar a trabalhar", concluiu.No Gil Vicente, Vinícius Dias junta-se a Andrew, Kritciuk e Brian Araújo como opções para a baliza da equipa agora às ordens de Vítor Campelos.