Vítor Campelos apresentado no Gil Vicente: «Chego ao clube num momento histórico»

Vítor Campelos foi esta sexta-feira apresentado como novo treinador do Gil Vicente, assinando um contrato válido por um ano com os minhotos. Nas primeiras palavras como técnico dos galos, Campelos, de 48 anos, falou do que pretende para o clube, da saída atribulada de Chaves e revelou que tinha quase tudo acertado com o Cardiff: "Estive 99 por cento, mas um senhor da Malásia escolheu outro treinador"."Quero agradecer ao presidente e à estrutura por poder abraçar este projeto, tenho a felicidade de abranger uma época que vai coincidir com o centenário do clube. Chego ao clube num momento histórico, um clube com história em Portugal, que acolhe muito bem as pessoas que vêm de fora. Conhecemos a equipa, alguns jogadores saíram, mas sabemos como a estrutura trabalha e constituiu os plantéis. O que vamos querer fazer é consolidar o Gil Vicente na Liga e quanto mais rápido melhor para nós. Queremos praticar um futebol de qualidade e, jogando melhor, estamos mais perto de ganhar e de trazer adeptos. Estão reunidas as condições para fazer uma boa época"."A realidade do Gil Vicente é que é um clube muito ambicioso. Mas com os pés bem assentes na terra. O primeiro objetivo é consolidar o Gil na Liga Bwin e, ambiciosos como somos, acabar o mais acima possível. Mas o principal objetivo é a manutenção"."Sou uma pessoa querida em Chaves, sentia esse carinho dos flavienses e transmontanos e estão sempre no meu coração. Fizemos duas épocas e meia fantásticas, o futebol é mais do que o 4x4x2 ou 4x3x3 e a empatia em Chaves foi fantástica. É isso que procuramos fazer em todos os clubes, passar a ideia de família e que os jogadores percebam isso. Essa ideia de família tem de ser muito vincada"."Posso dizer que estive 99 por cento no Cardiff. Acertámos tudo, valores, cheguei a enviar o agregado familiar dos meus adjuntos para arranjar casa, tudo. Mas o dono do clube é um senhor da Malásia, que vive lá, e decidiu escolher outro treinador. Fiquei no mercado, posteriormente o presidente do Gil Vicente falou comigo e houve uma empatia muito forte"."Nos dois jogos que fiz contra o Gil Vicente, disse que tinha dois bons plantéis da Liga. Alguns saíram, como Tomás Araújo, Marín, Vítor Carvalho, Fran Navarro e Aburjania, mas com toda a certeza a estrutura está a trabalhar para trazer jogadores. Estamos a trabalhar nesse sentido e vamos fazer as escolhas certas"."Depois do Cardiff, ainda houve uma outra situação que não foi tão divulgada – e ainda bem - mas o meu nome está na ‘short list’ de uma outra equipa do Championship que ainda não tem treinador"."No fundo, tentámos evoluir enquanto equipa técnica e chegar a um clube como o Gil Vicente há sempre a ambição de assegurar rapidamente a permanência, tentar fazer melhor do que a época passada, se possível fazer história, como ganhar em campos onde nunca se venceu, tal como fizemos em Chaves. Nós, equipa técnica, somos muito ambiciosos e queremos passar isso para os jogadores"."O presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva, fez as honras da casa e esteve ao lado de Vítor Campelos na apresentação à imprensa. O dirigente gilista sublinhou que o técnico natural de Guimarães foi a primeira escolha da direção para ocupar a vaga deixada em aberto por Daniel Sousa, que não chegou a acordo para renovar contrato, e até lhe propôs um contrato mais extenso do que o agora assinado".Declarações do presidente do Gil Vicente"Conforme tinha prometido, aqui estamos a apresentar o treinador. Desejar-lhe sucesso, o sucesso dele é o do Gil Vicente e, portanto, obrigado por aceitar este desafio e este projeto. Agora é trabalhar para que as coisas aconteçam"."Isso é uma situação que só daqui a uns meses posso responder. Não sei se vamos contratar melhores jogadores do que os que tínhamos, mas era isso que gostava, claro. Esse é o nosso trabalho para consolidar este projeto e fazer as coisas bem. Estamos empenhados em repor o grupo com jogadores de qualidade"."Acertámos por uma época, mas a minha vontade era ter fechado o acordo por várias. Admito que esta é a pessoa certa para assinar por mais tempo para o projeto que quero para o Gil Vicente. Mas, com o tempo, vamos ver se vai continuar cá mais anos."