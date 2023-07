Vítor Campelos confirma que Fran Navarro está de saída do Gil Vicente

Vítor Campelos foi esta sexta-feira apresentado como novo treinador do Gil Vicente e, ao falar sobre a qualidade do plantel que terá à disposição, acabou por lamentar as saídas de elementos como Tomás Araújo (que regressa ao Benfica), Vítor Carvalho (para o Sp. Braga) e... Fran Navarro, que tal como"Nos dois jogos que fiz contra o Gil Vicente, disse que tinha dois bons plantéis da Liga. Alguns saíram, como Tomás Araújo, Marín, Vítor Carvalho, Fran Navarro e Aburjania, mas com toda a certeza a estrutura está a trabalhar para trazer jogadores. Estamos a trabalhar nesse sentido e vamos fazer as escolhas certas", referiu o treinador português durante a apresentação.Vítor Campelos, refira-se, assinou um contrato válido por uma temporada.