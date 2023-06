Vítor Campelos confirmado no Gil Vicente com contrato de dois anos

Vítor Campelos será mesmo o sucessor de Daniel Sousa no comando técnico do Gil Vicente. O novo treinador dos gilistas, sabetem tudo acordado para um contrato de dois anos, depois de ter ponderado nos últimos dias o convite que lhe foi endereçado no início desta semana por Francisco Dias da Silva.O presidente dos galos fez valer os seus argumentos, registando que Vítor Campelos foi a sua primeira escolha desde que teve a certeza que a renovação com Daniel Sousa não era possível.Aos 48 anos, Vítor Campelos vai assim continuar na 1ª Liga, depois de sair do Chaves em final de contrato e com a perspetiva de continuar a carreira no Championship de Inglaterra, um dos seus objetivos de carreira, ao serviço dos galeses do Cardiff.O treinador teve ainda uma boa proposta de Israel que o fez ponderar nos últimos dias, mas entretanto já deu o "sim" ao Gil Vicente para um projeto que se pode projetar a longo prazo depois de cumprida a prioridade de estabilizar a equipa na primeira parte da tabela.