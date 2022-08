Vítor Carvalho e a chave frente ao AZ Alkmaar: «Têm uma boa transição, se conseguirmos anular...»

Vítor Carvalho foi o porta-voz do plantel do Gil Vicente no lançamento da partida frente ao AZ Alkmaar. O médio assumiu que os jogos que se avizinham serão difíceis, mas assumiu plena ambição de seguir em frente. E até deu a receita para criar problemas."As expectativas são boas. Nós queremos encarar o jogo de igual para igual. Sabemos as dificuldades, mas é mata-mata. Viemos fazer o nosso trabalho, sabendo que poder levar a disputa para Barcelos é o nosso interesse.""Sinto que estamos preparados para o desafio. É o ponto mais importante: vir aqui, estar preparado, tentar discutir o jogo do início ao fim e tentar desfrutar do jogo, que é o que o míster tem pedido.""Encaro isto como uma motivação. A história tem sido feito desde que conseguimos o primeiro de objetivo de levar o Gil à Europa. Agora, queremos ir o mais longe possível e isso passa por estes dois jogos. Queremos fazer o nosso trabalho bem feito, sabendo da dificuldade do jogo. Queremos fazer o nosso melhor e espero que o nosso melhor seja suficiente para passar.""Sinto que é uma equipa que tem uma boa transição ofensiva, penso que é o principal ponto forte deles. Se conseguirmos anular bem esse momento, podemos tirar vantagem deste jogo.""Nós, como grupo, recebemo-los bem. Todos vieram para somar e o objetivo é claro para todos. Todos têm entendido o espírito do Gil Vicente e penso que estamos a caminhar num caminho bom. Esse caminho é de muito trabalho e dedicação. Mas também temos de desfrutar ao máximo do jogo, que isso é o mais importante."