Vítor Carvalho fala em "momento delicado" do Gil Vicente: «Tem-nos faltado alguma sorte»

O Gil Vicente foi derrotado este domingo em casa pelo Sp. Braga (0-1) e Vítor Carvalho fala num "momento delicado" da equipa de Barcelos."O Sp. Braga entrou forte e não começámos bem. Mas, na segunda parte, estivemos bem e quando estávamos por cima do jogo sofremos um golo. Tentámos chegar ao empate mas não conseguimos. Este é um momento delicado e temos a noção que só o conseguiremos ultrapassar com trabalho. Temos trabalhado muito, mas tem-nos faltado alguma sorte. A partir do momento em que a bola começar a entrar vamos sair desta situação", afirmou à Sport TV na flash interview.E prosseguiu: "O grupo é o mesmo e isso pode ser um trunfo para encarar o momento menos bom. Não nos conhecemos de hoje. Sabemos que o campeonato é longo e nunca é como começa mas sim como termina. O ano passado também não fizemos um grande começo e depois fizemos uma grande arrancada. São detalhes. Daqui a pouco a bola vai começar a entrar. O futebol que temos apresentado tem crescido e estamos a trilhar um bom caminho e iremos dar a volta por cima".Questionado sobre os lenços brancos que surgiram na bancada no final do jogo, Vítor Carvalho sublinhou: "Temos que dar a volta com muito trabalho. Sabemos que o Ivo Vieira é um grande homem e treinador. Estamos juntos com ele".