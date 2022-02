Zé Carlos e o jogo com o FC Porto: «Não nos amedrontamos frente às equipas grandes»

Zé Carlos foi eleito pelos adeptos do Gil Vicente como o homem do jogo na partida frente ao Belenenses SAD e, em declarações aos meios do clube, não escondeu a sua satisfação pela distinção."É muito bom ser reconhecido com este prémio e sentir o carinho dos adeptos. Apesar disso, o mais importante é focar o coletivo e aquilo que temos feito", começou por dizer o jovem, que perspetivou ainda o próximo jogo dos galos, frente ao FC Porto: "O mais importante é sermos iguais a nós próprios, já provámos diversas vezes que frente a equipas grandes não nos amedrontamos. Mantermos o nosso ADN, estarmos concentrados e ter respeito pelo adversário é o mais importante".Emprestado pelo Sp. Braga ao emblema de Barcelos, o lateral-direito deu ênfase ao facto de o Gil Vicente ter sido a escolha certa para a sua carreira. "Estou feliz com a minha prestação, embora haja sempre espaço para melhorar. Acho que consigo fazer ainda melhor, mas tem sido uma boa época. A equipa tem-me ajudado muito nos meus objetivos individuais e eu, como os meus colegas, tenho sido destaque. Quero continuar assim", referiu.Zé Carlos concluiu analisando aquilo que tem sido a época do Gil Vicente no plano coletivo: "O 5º lugar não era o que perspetivávamos no início da época, mas, já que aqui estamos, vamos continuar a lutar e a mostrar as nossas qualidades jogo após jogo. Isto ainda não acabou e temos muitos jogos difíceis pela frente, no entanto, acredito que a época vai continuar a correr como tem corrido até agora".