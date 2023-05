E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zé Carlos está prestes a tornar-se jogador do Gil Vicente em definitivo, ele que está nos gilistas por empréstimo do Sp. Braga, confirmou o nosso jornal. Segundo avançou o jornalista Pedro Sepúlveda, haverá partilha de passe entre os dois emblemas e em cima da mesa está um contrato válido até 2026.Na época passada, o lateral de 24 anos fez 32 jogos pelos gilistas, também emprestado pelos bracarenses. Entretanto regressou ao Gil Vicente no último mercado de janeiro, em nova cedência, tendo sido utilizado em seis jogos deste então.