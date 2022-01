Zé Carlos: «Não podemos ambicionar coisas muito grandes demasiado cedo»

Atualmente no 5º lugar do campeonato, o Gil Vicente tem sido a grande revelação do campeonato. Apesar disso, a cautela impera no seio do grupo de trabalho, tal como ficou bem patente na entrevista de Zé Carlos à revista 'Scout'."Sabemos a qualidade que temos no plantel. Sabemos obviamente disso, mas queremos dar passos seguros e não tentar ambicionar coisas muito grandes demasiado cedo. Queremos sim, jogo a jogo, ter a perceção do que queremos ser em todos os jogos: melhores do que os nossos adversários e acho que, para isso, é preciso ter alguma calma, manter a cabeça fria e pensar que não é fácil num contexto de 1ª Liga. O Gil Vicente não subiu à 1ª Liga há assim tanto tempo, é importante fazer épocas seguras e andar sempre longe dos lugares de descida. É isso que temos feito com sucesso esta época", começou por dizer o lateral-direito, que explicou ainda os motivos que o levaram a querer ser emprestado pelo Sp. Braga ao Gil Vicente: "Acho que a minha visão e a do Sp. Braga coincidia porque era importante para o meu crescimento ter mais minutos, jogar mais, ter um papel de relevo numa equipa e poder aprender. Foi uma decisão que me vai ajudar muito, aliás, já me ajudou muito".Manifestando o sonho de chegar à seleção e elegendo Luis Díaz como o adversário mais difícil que enfrentou, o jovem relevou ainda que os companheiros de equipa o surpreenderam quando chegou a Barcelos. "Fiquei impressionado com jogadores como o Fran Navarro, o Samuel Lino e o Fujimoto e com outros que têm muita qualidade e que, de certeza, vão dar muitas alegrias aos adeptos e vão ter muito sucesso na carreira. Temos jogadores e uma ideia muito capaz, é gratificante fazer parte desta equipa", vincou.Zé Carlos concluiu recusando a ideia de que já esteja a pensar num regresso ao Sp. Braga: "Isso é algo que apenas o futuro dirá, mas, neste momento, eu tento focar-me apenas no Gil Vicente e naquilo que posso fazer para realizar uma boa época e para conseguir evoluir".Na presente temporada, o jogador, de 23 anos, leva 16 jogos disputados.