O cenário de que damos conta na edição desta quinta-feira vai mesmo concretizar-se. Zé Carlos está em vias de ser confirmado como reforço de inverno do Gil Vicente, novamente por empréstimo do Sp. Braga, tal como sucedeu na temporada passada.O lateral-direito, de 24 anos, esteve a primeira metade da época ao serviço do Ibiza, de Espanha, também cedido pelos arsenalistas, mas já está confirmada a sua saída do emblema do país vizinho.