Ziga Frelih foi suplente não utilizado no jogo particular deste sábado entre a Eslovénia e a Croácia. O guarda-redes do Gil Vicente viu assim a partir do banco o empate a um golo (golos de Kramaric e Bijol) da sua seleção com a congénere croata.Desta forma, o guarda-redes, de 24 anos, continua à espera de se estrear com a camisola da seleção eslovena. Atualmente, o titular da baliza do conjunto liderado por Matjaz Kek é Jan Oblak, guardião do Atlético de Madrid.Noutro âmbito, Aburjania já havia sido titular no triunfo (1-0) da Geórgia sobre a Bósnia e Herzegovina e Hackmann entrou ao intervalo na vitória do Togo (3-0) frente à Serra Leoa.