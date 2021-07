Marítimo vence primeiro particular diante da equipa B

O plantel principal do Marítimo venceu esta quinta-feira o primeiro jogo de treino da pré-temporada diante da equipa B, por 2-1, com golos apontados por Edgar Costa e o novo reforço Matheus Costa (ex-Vizela).

A primeira partida da fase de preparação na Madeira antes de rumar para o estágio em Lousada, terminou com a vitória do conjunto orientado por Júlio Velázquez.

A equipa secundária madeirense entrou a vencer no encontro com um golo assinado por Aloísio Soares, mas ainda no primeiro tempo o capitão Edgar Costa repôs o nó do equilíbrio, seguindo o empate a um golo para o intervalo.

O tento da vitória surgiu na etapa complementar da partida disputada no Centro Desportivo da Ribeira Brava, com assinatura do novo reforço Matheus Costa (ex-Vizela).

O técnico espanhol lançou Miguel Silva, Cláudio Winck, Zainadine, Moisés Mosquera, Guerrero, Diogo Mendes, Edgar Costa, Marcos Silva, Milson, Henrique e Joel no primeiro tempo, rodando a equipa, à exceção do guarda-redes, na segunda parte, colocando em jogo todo o plantel.

Pedro Teixeira, jovem guarda-redes que tem trabalhado com o plantel principal neste arranque de temporada, foi o guardião da formação secundária ao longo de todo o encontro.