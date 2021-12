Vasco Seabra: «Vamos na direção certa»

O Marítimo bateu o Santa Clara (4-1), numa partida recheada de golos (cinco) e penáltis (dois). Na Madeira, os açorianos começaram a vencer quase que de imediato após o pontapé inicial, através de um autogolo de Leo Andrade, mas a equipa da casa deu a volta e construiu uma goleada que a fez saltar para a nona posição da Liga Bwin, com 14 pontos.Após o confronto da 14ª jornada, Vasco Seabra salientou a entrada em falso da sua equipa, mas também a resposta dada. "Aos 30 segundos já estávamos a perder por 1-0. A resposta dos nossos adeptos foi apoiar-nos e nesse momento contou muito a serenidade com que a equipa enfrentou o jogo a seguir", frisou o treinador do Marítimo, que diz ter ficado "receoso de que a equipa pudesse ficar intraquila", mas "a resposta foi muito boa"."[Estou] feliz pela vitória e pelos jogadores, porque têm trabalhado muito para conseguirmos chegar aos jogos e sermos competitivos. Sabemos que há ainda um longo caminho a percorrer, um percurso difícil, mas com esta capacidade de trabalho sentimos que vamos na direção certa", rematou o técnico.