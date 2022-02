Almoço reforça espírito de grupo

O plantel do Marítimo efetuou ontem um treino no Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, onde Vasco Seabra foi afinando a estratégia para a receção ao Estoril. Após a sessão, foi realizado um almoço para fortalecer o espírito de equipa, na sequência da derrota no Estádio do Dragão, diante do FC Porto.

O avançado Joel está de regresso ao onze após ter cumprido um jogo de castigo, enquanto o iraniano Alipour pode manter a titularidade jogando nas alas.