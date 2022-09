Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco Seabra (@vasco_seabra)

Vasco Seabra deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida aos jogadores, staff e adeptos do Marítimo. O treinador deixou ontem o comando técnico dos insulares, depois de não ter conseguido vencer qualquer jogo no campeonato, em cinco jornadas já realizadas."Uma família, foi o que criámos e fortalecemos ao longo do tempo. Feita de muitas pessoas, umas saíram, outras entraram, mas sempre uma família unida, pronta a dar o melhor de si, pronta para sofrer, pronta para vencer.Aos meus extraordinários Homens e jogadores, staff e a todos os que connosco acreditaram, ao Marítimo e aos Maritimistas. Obrigado", escreveu Seabra no Instagram.