Alex Bunbury avança para investir no Marítimo

O antigo avançado do Marítimo, Alex Bunbury, manifestou o desejo de apresentar uma proposta oficial de investimento no clube, num plano de cinco anos, visando as equipas profissionais masculinas e femininas, bem como para a construção de uma academia, por forma "a fazer do Marítimo um dos melhores clubes de Portugal".





"Apresentarei a minha visão para gerar receita com a nossa marca global. Todos os detalhes financeiros serão submetidos ao Conselho de Administração e aos membros do Marítimo", assegurou, prosseguindo em mensagem publicada nas redes sociais: "O que eu dei a este clube dentro de campo, darei fora de campo! 100 por cento de paixão e amor! Todos vocês estimaram-me nos vossos corações. Agora vou retribuir fazendo a minha proposta de investimento."

Entretanto, é preparada a visita ao Casa Pia ainda sem Moisés Mosquera, Geny Catamo, Zainadine e Diogo Mendes.