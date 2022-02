André Teles convocado para Arouca 

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter sido chamado para o jogo com o Vizela, na altura devido ao surto de Covid 19 que afetou o plantel do Marítimo, o médio André Teles voltou a ser convocado por Vasco Seabra. O jogador oriundo da equipa B é a solução do técnico para compor o leque de opções para o meio-campo, face ao castigo de Diogo Mendes.Também chamado foi o jovem central colombiano Moises Mosquera, já que Zainadine também cumpre suspensão em Arouca. De baixa por lesão continua Edgar Costa.Miguel Silva e Paulo Victor;: Cláudio Winck, Moises Mosquera, Matheus Costa, Fábio China, Leo Andrade e Vítor Costa;: Rafik Guitane, Stefano Beltrame, Ivan Rossi, Bruno Xadas, André Teles e Pedro Pelágio;: André Vidigal, Alipour, Clésio, Ricardinho, Henrique e Joel.