André Vidigal dá negativo e junta-se a alguns jogadores da equipa B na convocatória

O surto de covid-19 no Marítimo chegou a deixar a dúvida sobre se haveriam jogadores disponíveis para o jogo desta terça-feira (19 horas), nos Barreiros, com o Vizela, mas o cenário compôs-se com os novos resultados dos testes PCR conhecidos esta manhã.Assim, André Vidigal, que testara inconclusivo, deu negativo e está disponível para entrar nas opções. Em sentido contrário, Ricardinho deu inconclusivo, pelo que permanece a dúvida, ficando em isolamento a aguardar novo resultado.O Marítimo testou ainda mais jogadores das equipas B e sub-23, chamando assim os médios Miguel Sousa, André Teles e Filipe Cardoso, além do central Moisés Mosquera. A convocatória alargou assim para 19 elementos.Miguel Silva e Paulo Victor;Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Zainadine, Jorge Sáenz, Leo Andrade e Victor Costa;Filipe Cardoso, Rafik Guitane, Iván Rossi, Miguel Sousa e André Teles;André Vidigal, Alipour, Clésio, Henrique e Joel Tagueu.