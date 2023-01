André Vidigal destaca o esforço coletivo: «Preparámos muito bem o jogo»

André Vidigal, eleito o homem do jogo para a Sport TV, destacou o trabalho realizado pelo plantel do Marítimo nos últimos dias e que culminou na vitória caseira diante do Sporting, por 1-0."Este prémio é para toda a equipa, staff e estrutura. O que sentimos agora é o resultado do muito esforço e sacrifico despendido nas últimas semanas. Preparámos muito bem o jogo com o Sporting, conseguimos vencer e somar os três pontos. Agora é continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo contra o Vizela para irmos atrás dos nossos objetivos", afirmou o extremo, à Sport TV, onde falou dos seus objetivos pessoais: "Espero continuar este momento".