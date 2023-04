André Vidigal: «Era disto que precisávamos»

André Vidigal foi considerado o melhor em campo, pela Liga Portugal, na vitória (4-2) do Marítimo diante do Boavista, na 26ª jornada da Liga Bwin. O extremo dos tricolores mostrou-se feliz após o apito final da partida."Tem um grande significado. É fruto do trabalho da equipa. Não tem sido uma situação fácil para nós, mas temos trabalhado", começou por dizer em declarações à Sport TV."Cometemos erros, há que corrigir. Temos de novo um jogo importante para a semana, vamos continuar a trabalhar como equipa. Temos um grande grupo.""Sim, claro. Era disto que precisávamos. Temos vindo a trabalhar muito nos últimos tempos. Obrigado aos adeptos que estiveram aqui no Caldeirão a apoiar, são muito importantes."