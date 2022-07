E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Arthur Sales, de 20 anos, pode estar a um passo de ingressar no Marítimo. O brasileiro que na última época jogou no Lommel SK, da 2ª divisão belga, é um dos alvos maritimistas. Na Bélgica, disputou 19 jogos e marcou oito golos.Formado no Vasco da Gama, fez 25 golos em 49 jogos nos sub-20, e disputou 10 partidas na formação principal.