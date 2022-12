Auditoria à direção de Carlos Pereira no Marítimo "não revelou ilicitudes criminais"

O presidente da Assembleia Geral do Marítimo, José Augusto Araújo, anunciou esta quinta-feira que a auditoria realizada à gestão anterior do emblema que atua no principal escalão português de futebol, presidida por Carlos Pereira, "não revelou quaisquer ilicitudes do ponto de vista criminal".

"Embora fossem detetadas más práticas de gestão, muitas delas da índole das incompatibilidades e da ética, mas não foram, até agora, anunciadas quaisquer ilicitudes do ponto de vista criminal", revelou José Augusto Araújo no final da Assembleia Geral Extraordinária (AG), que teve a duração de duas horas.

A auditoria foi uma promessa da atual direção, liderada por Rui Fontes, ainda enquanto candidato ao lugar ocupado por Carlos Pereira ao longo de 24 anos.

"A auditoria revelou que detetaram na gestão anterior alguns atos que não correspondem a uma boa prática de gestão, que cujas conclusões, muitas delas, não são perecíveis de saber se causaram dano ou benefício ao Marítimo, mas foram claramente atos de má gestão, no sentido das boas práticas", explicou o presidente da AG, que teve a adesão de 94 sócios.

Para além da apresentação da auditoria, foi apresentado o plano de atividades e o seu respetivo orçamento, aprovado por maioria.