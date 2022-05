Barreiros vai ter nova praça

A criação de uma nova praça, na entrada principal dos Barreiros, é uma das obras que o presidente do Marítimo espera concretizar durante o defeso. Rui Fontes confirma ainda que na próxima segunda-feira, logo após o final da Liga Bwin 2021/22, vai avançar a substituíção do relvado, que será acompanhado de um novo e moderno sistema de rega. Além disso, vai ser reforçada a iluminação para corresponder às exigências das transmissões televisivas e feitas obras na tribuna e bancada de imprensa.

“Vamos cumprir com o projecto inicial do estádio, que previa por exemplo a tribuna mais abaixo, pois em cima ela tem diversas deficiências. Tem uma boa vista, mas mais nada. Além disso, queremos começar a nova época com o relvado pronto”, salientou o líder insular, revelando: “Vai ainda ser feita uma grande praça, mantendo os pilares históricos mas desaparecendo as paredes que lá estão desde o estádio antigo. A ideia é dar maior visibilidade à nossa loja e criar mais movimento e, também, maior dignidade à entrada do estádio”, salientou.





É sua intenção, deste modo, concluir todas as obras que faltavam acabar no denominado Estádio do Marítimo e acrescentar ainda um ginásio no topo, havendo negociações adiantadas com uma empresa alemã.





Rui Fontes vai ainda transitar parte da estrutura do clube para o estádio, nomeadamente a direção, departamento jurídico, financeiro e marketing.