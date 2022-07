Beltrame confia numa boa época do Marítimo: «Podemos atingir objetivos importantes»

No dia do arranque do estágio em Lousada, que se prolonga até o dia 26, o médio do Marítimo Beltrame manifestou a sua confiança numa época positiva para as suas cores."Pessoalmente, é normal que tenha os meus objetivos, mas prefiro que eles fiquem na minha cabeça. Mais importante é o coletivo. Sabemos aquilo que podemos dar e podemos atingir objetivos importantes. Temos de construir tudo na base do trabalho, para ficarmos contentes com o resultado final", assinalou o italiano, após o primeiro treino deste novo ciclo de trabalho.Notando a exigência da pré-época, Beltrame está já focado nos jogos de preparação, que arrancam quarta-feira, com o Penafiel, às 9h30. "Agora vão chegar os jogos, aquilo que interessa mais aos jogadores, para mostrarmos o trabalho que fazemos durante a semana", salientou.