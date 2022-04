Beltrame e Soderstrom voltam nos Açores

O italiano Stefano Beltrame, de regresso um mês depois de se ter lesionado, e o sueco Tim Soderstrom são as duas novidades na convocatória do Marítimo para o jogo de sábado (18h) com o Santa Clara. Foram preteridos os castigados Iván Rossi e Joel.A equipa de Vasco Seabra treinou esta sexta-feira de manhã, no complexo desportivo de Santo António, e viaja na hora de almoço para Ponta Delgada.Miguel Silva e Paulo Victor;Cláudio Winck, Zainadine, Matheus Costa, Fábio China, Léo Andrade, Tim Soderstrom e Vítor Costa;Rafik Guitane, Edgar Costa, Pelágio, Beltrame, Diogo Mendes, Bruno Xadas e Miguel Sousa;André Vidigal, Ali Alipour, Clésio e Henrique.