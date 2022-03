Beltrame falha Gil Vicente

Stefano Beltrame é baixa de última hora do Marítimo para o jogo com o Gil Vicente, a realizar domingo em Barcelos. A lesão do italiano é a segunda contrariedade de Vasco Seabra, que também não conta com o castigado Edgar Costa, pelo que foram chamados Miguel Sousa e Ricardinho. O moçambicano Clésio recuperou de um pequeno problema e mantém-se entre as 20 opções.O Marítimo viaja sábado de manhã para o norte, onde ainda realiza um último treino antes do encontro com os gilistas.Paulo Victor e Miguel Silva;Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Fábio China, Leo Andrade e Vítor Costa;Rafik Guitane, Ivan Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e Pedro Pelágio;André Vidigal, Ali Alipour, Clésio, Ricardinho, Henrique e Joel.