Beltrame sem medo do Benfica

Stefano Beltrame começa a confirmar as credenciais que levaram o Marítimo a contratá-lo. "Não foi fácil. Fiz uma boa pré-época, mas no primeiro jogo , tive outra lesão, na clavícula", recordou o jogador, que já partilhou o balneário com grandes figuras do futebol mundial."Era muito novo e jogava na segunda equipa da Juventus. Treinava na primeira, com jogadores como Pirlo e Buffon, gente ‘top’. A mentalidade lá é incrível, os jogadores sabem o objetivo da equipa e todos trabalham para ganhar", sublinha.No domingo, a equipa de Vasco Seabra visita a Luz e Beltrame mostra respeito, mas não temor. "O Benfica é um grande clube em Portugal e na Europa, mas não temos que ter medo. Se dermos o máximo, não será fácil para o Benfica", finalizou em declarações à Sport TV.