Beltrame vai continuar fora

Stefano Beltrame não vai recuperar a tempo do jogo com o Tondela, mantendo-se em recuperação de uma lesão num gémeo. Além do italiano, André Teles (repescado à equipa B) sofreu ontem uma microrrotura. Vítor Costa voltou a treinar integrado e Clésio regressou da seleção de Moçambique. Motivado está Zainadine, que fez gestão de esforço e amanhã deve voltar sem limitações: "Estou feliz por voltar a casa e peço aos adeptos para nos apoiar no jogo com o Tondela."