Bilhetes para o FC Porto entre 25 e 40 euros

O Marítimo já colocou à vendas nas suas três lojas oficiais (Complexo Desportivo de Santo António, Estádio do Marítimo e Sede do Almirante Reis) os bilhetes para o jogo de domingo (18 horas) com o FC Porto.





O preço dos ingressos oscila entre os 25 euros (topos norte e sul) e os 40 euros (bancadas nascente e poente). Há ainda bilhetes a 80 euros para os camarotes.Todos os sócios e adeptos, independentemente da idade, têm que mostrar obrigatoriamente o resultado do teste antigénio, realizado nas 48 horas antecedentes ao jogo ou teste PCR, realizado até 72 horas antes do início do jogo.