Brayan Riascos é reforço confirmado para o ataque

Brayan Riascos é a mais recente aquisição do Marítimo, confirmando a notícia adiantada por. O avançado de 28 anos volta ao futebol português para alinhar pelos verde-rubros cedido pelos ucranianos do Metalist Kharkiv até ao final desta época.O jogador foi um dos pedidos de José Gomes, novo treinador do Marítimo e regressa à Madeira onde se destacou ao serviço do Nacional durante 3 anos (entre 2018 e 2021). O atacante colombiano deve chegar a Portugal no início da próxima semana.Com a contratação de Brayan Riascos o plantel do Marítimo já conta com cinco caras novas. Os outros quatro reforços de inverno confirmados são o guarda-redes Marcelo, os defesas Paulinho e Renê Santos e o avançado Léo Pereira.