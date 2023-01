Brayan Riascos pode estrear-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Brayan Riascos pode finalmente entrar nas opções de José Gomes, quase um mês depois de ter assinado pelo Marítimo. Com a chegada do seu certificado internacional à FPF e em melhores condições físicas, o colombiano é uma arma pronta para ser lançada contra o FC Porto. De resto, Beltrame ou Rafael Brito podem render o castigado João Afonso no meio-campo.