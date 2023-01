Brayan Riascos regressa à Madeira para reforçar Marítimo

O Marítimo oficializou esta quinta-feira a contratação do avançado Brayan Riascos, que regressa à Liga Bwin emprestado pelos ucranianos do Metalist Kharkiv até ao final da presente temporada.

"Bryan Riascos é jogador do Marítimo. (...) Nascido há 28 anos em Buenaventura, Colômbia, Riascos ambiciona, agora, uma boa aventura ao serviço da causa ´verde rubra'", escreveram os madeirenses no seu sítio oficial.

O avançado colombiano fez formação nos brasileiros do Corinthians, emblema que proporcionou a primeira experiência em Portugal, ao ceder o avançado ao Trofense, que militava na II Liga, entre 2013 e 2015.

Brayan Riascos representou igualmente no segundo escalão português clubes como o Famalicão e Oliveirense, estreando-se na I Liga portuguesa na época 2018/19 ao serviço do Nacional, tendo realizado 86 partidas e apontado 23 golos ao longo das três temporadas em que representou o emblema insular.

Em junho de 2021 foi vendido pelos 'alvinegros' ao Metalist Kharkiv, onde disputou 16 jogos e marcou seis golos, antes de ser emprestado primeiro aos suíços do Grasshoppers e depois aos sauditas do Al Khaleej, após o início da guerra na Ucrânia em fevereiro último.

O colombiano de 28 anos regressa à Madeira, desta vez para representar o rival.

Os 'leões' do Almirante Reis não ignoraram a passagem do avançado pelo Nacional e nas boas vindas ao novo reforço fizeram questão de mencionar que "o 'verde rubro' lhe assenta tão bem".

Brayan Riascos é a quinta contratação anunciada pelo Marítimo desde novembro, juntando-se a Léo Pereira no ataque, ao lateral direito Paulinho, ao médio defensivo René Santos e ao guarda-redes Marcelo Carné.

No período entre a saída de João Henriques e a entrada de José Gomes no cargo técnico, o Marítimo promoveu algumas alterações no plantel principal, afastando oito jogadores do trabalho com a restante equipa.

Os atletas Joel Sonora, Miguel Sousa e Clésio Baúque, presentes na lista de dispensas, já se desvincularam do clube

Leo Andrade, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, António Zarzana e o guardião Matous Trmal são os restantes jogadores que integram igualmente a lista. Os dois últimos estavam cedidos a título de empréstimo pelos espanhóis do Valência e pelo Vitória de Guimarães, respetivamente.

