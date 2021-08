Bruno Xadas: «A minha carreira está no ponto de ser relançada»

Decisivo no jogo entre o Marítimo e o FC Porto, já que apontou o golo do empate (1-1) dos insulares, Bruno Xadas não escondeu a sua satisfação no final da partida.





"O golo surgiu numa altura importante e em que estávamos a crescer. Demos o nosso melhor neste jogo", começou por dizer à Sport TV, realçando depois a vontade que tem em afirmar-se em definitivo no futebol português em 2021/22: "A minha carreira está no ponto de ser relançada. As coisas não me correram bem em Braga e vim para cá à procura da minha felicidade. As coisas conseguem-se com trabalho".Em relação ao jogo, o médio-ofensivo, de 23 anos, deu ênfase ao esforço feito por todo o plantel dos insulares. "Foi um ponto importante contra uma grande equipa. Fizemos um excelente trabalho e tentámos jogar num campo que não é o mais apropriado. Fizemos o nosso papel e, depois de não termos entrado bem, conseguimos equilibrar os índices competitivos e de trabalho. O golo surge pelo trabalho da equipa e estou feliz por ajudar o Marítimo", rematou.